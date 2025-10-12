Baccarat Là Gì? Tìm Hiểu Về Trò Chơi Bài Nổi Tiếng Toàn Cầu

Cách chơi của trò chơi Baccarat khá đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng chiến thắng là vì chưa biết đến những bí quyết dưới đây. Nếu bạn muốn chiến thắng trò chơi này trước hết hãy cùng NEW88 tìm hiểu Baccarat là gì? Bí quyết chơi baccarat bất bại cho người mới ra sao trong bài viết dưới đây nhé!

Baccarat là gì?

Baccarat là hình thức trò chơi đánh bài online được người chơi chọn và quan tâm nhiều nhất tại nhà cái NEW88 hiện nay. Với tổng cộng 416 lá bài từ 8 bộ bài khác nhau, những lá bài sẽ được đảo điều và chia tụ cho các người chơi ngẫu nhiên. Vì tổng số bài lớn nên mỗi ván bài số lượng tụ người chơi cũng sẽ lớn lên tới 14 người.

Với baccarat thì sẽ có 3 cửa cho người chơi đặt cược: Player, banker (nhà cái) và Tie (cửa hoà). Mỗi người chơi sẽ được phát 3 lá bài, người có số điểm lớn nhất sẽ thắng (giống như 3 lá tại Việt Nam).

Bí quyết chơi baccarat bất bại cho người mới

Dưới đây là bước mẹo chơi cực chất từ cao thủ:

>> Xem thêm: 5 phút biết hết cách chơi Baccarat NEW88 dễ thắng nhất

Gấp thếp Baccarat

Phương pháp gấp thếp này rất phổ biến trong cá cược bóng đá hiện nay. Khi sử dụng phương pháp này đồng nghĩa với việc bạn thua lần đầu thì lần kế tiếp sẽ đặt gấp đôi hoặc gấp 3,4. Như vậy nếu thắng bạn sẽ gỡ gạc được lần thua đầu tiên.

Với phương pháp này, nếu chiến thắng lần thứ 2 thì bạn gỡ gạc lại như đã nói nhưng nếu thua bạn sẽ mất sạch số vốn đang có. Đây chính là mặt nhược điểm của phương pháp này. Chính vì vậy bạn nên cẩn thận trước khi chọn áp dụng phương pháp này nhé.

Một ví dụ để bạn dễ hiểu hơn:

Nếu bạn đặt cược 100k cho ván đầu tiên, bạn thua và mất 100k thì ván kế tiếp bạn sẽ đặt 200k. Khi thắng bạn chẳng những gỡ gạc lại ván thua trước mà còn lãi 100k. Còn nếu như bạn không may mắn thua thì bạn chỉ mất đi 100k bạn đầu.

Baccarat hệ dành cho cao thủ

Một phương pháp đặt cược các thế bài được các chuyên gia sử dụng nhiều nhất chính là: “cược tích cực, cược tiêu cực” nghe thì rất khó hiểu nhưng đây là một phương pháp rất đơn giản. Thần chú linh nghiệm của phương pháp này nằm ở chỗ: “khi khoản điểm ván 2 – ván 1 thì chọn đặt cược vào cửa thắng cuối cùng. Khi khoảng cách này tăng lên giữa 2 ván thì chọn đặt cược vào bên thua cuối cùng.

Một ví dụ để bạn có thể dễ hiểu hơn:

Ván 1: Banker (tức nhà cái) thắng 9 điểm so với 4 (khoảng cách là 5 = 9-4)

Ván 2: Player (tức người chơi) thắng 8 so với 5 (khoảng cách 3 = 8-5)

Ván 3: Player (tức người chơi) thắng 7 so với 0 (khoảng cách 7 = 7-0) (bắt đầu đặt cược)

Ván 4 Banker (tức nhà cái) thắng 6 so với 4 (khoảng cách 2 = 6-4)

Ván 5 Player (tức người chơi thắng 5 so với 2 (khoảng cách 3 = 5-2)

Người chơi bắt đầu cược ván đấu thứ 2 và ván đấu thứ nhất giảm từ 5 điểm xuống 3 điểm. Người chơi thắng cuối vậy bạn sẽ thắng cược ở ván thứ 3. Nếu từ ván thứ 2, ván thứ 3 đều thắng, Banker (tức nhà cái) thua, ta sẽ chọn được cược thua.

Với phương pháp này các bạn có thể chiếm tỷ lệ thắng cao hơn. Quy luật này có thể được sử dụng cho mọi ván cược Baccarat. Nhưng trong một số trường hợp đặt biệt khác, người chơi nên tuỳ cơ ứng biến theo trường hợp.

Phương pháp Baccarat theo cầu

Đối với người chơi mới thì có vẻ phương pháp gấp thếp chứa đựng những rủi ro cao. Phương pháp này thường được chơi bởi những cao thủ lâu năm. Thay vào đó, người chơi mới có thể đánh bài theo phương pháp mới, đó là đánh Baccarat theo cầu. Với phương pháp này người chơi mới phải nắm bắt được sự xuất hiện của dây bệt. Dưới đây là một vài chiến thuật của cách đánh này:

Bước 1: xem Player (người chơi) và Banker (nhà cái) xuất hiện từ 6 ván trở lên.

Bạn hãy xem xét nếu xuất hiện một dây Player (người chơi) hoặc Banker (nhà cái) từ 6 ván trở lên. Nếu dây này xuất hiện thì có khả năng nó sẽ xuất hiện những bệt tiếp hoặc nhiều lần kế tiếp. Có khả năng ra 10 đến 11 lần thì bạn nhớ đổi chiều khác nhé. Với trò chơi Roulette nếu đã quay trúng một lần con số đó, thì có thể sẽ quay lại vào con số đó hai lần liên tiếp.

Bước 2: Bạn chờ dây Player (người chơi) hoặc Banker (nhà cái)

Tuy nhiên thì lần này nó chỉ xuất hiện khoảng 2 lần. Bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao là 2 lần? Bởi vì đây là dấu hiệu của sự xuất hiện bệt tiếp. Nếu như bạn cứ chơi Player – Banker – Player – Banker thì khả năng bạn sẽ lỗ rất cao.

Bước 3: Người chơi mới bắt đầu đặt cược và ăn cho hết cầu bệt

Sao khi bước đầu tiên và bước thứ hai xuất hiện thì người chơi hãy đặt cược quy luật được nêu trên.

Đánh Baccarat và bỏ qua những ván bài không thật sự cần thiết

Với những ván bài mà bạn không tự tin thì hãy mạnh dạn bỏ qua. Vì thường khi đánh Baccarat sẽ có một linh tính mách bảo bạn không nên đánh ván này. Với những ván bài như vậy, bạn nên mạnh dạn bỏ qua không nên đặt cược. Bạn nên tin tưởng vào chính bản thân bạn.

Trong lúc đó hãy nhìn những người chơi khác rút kinh nghiệm cho bản thân ở những ván kế tiếp.

Những ván đầu tiên không nên cược quá lớn, nên đánh nhỏ để lấy cảm giác. Đây là một kinh nghiệm quý báo được các cao nhân truyền lại. Đánh ít và phán đoán được các chuỗi cược, thì đây chính là lúc bạn cược lớn. Có thể bạn cược ít nhưng với nhiều ván thắng bạn sẽ tích tiểu thành đại.

Bài viết này là những thông tin về Baccarat là gì và bí quyết chơi Baccarat bất bại chơi người mới. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trên những ván cược nhé. Chúc bạn may mắn.