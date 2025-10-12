Cúp C3 Là Gì? Cách Thức Vận Hành Giải Conference League

Cúp C3 là một giải đấu bóng đá quốc tế đầy hấp dẫn và đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Mặc dù vậy chỉ tồn tại một bộ phận nhỏ những người xem bóng đá có thể hiểu tường tận về cách vận hành tại giải đấu đặc biệt này. Đồng hành cùng New88 để tìm kiếm lời giải cho câu hỏi cúp C3 là gì ngay ở bài viết dưới đây.

Tìm hiểu cúp C3 là gì?

Trước khi bắt tay vào tìm hiểu sâu hơn về đấu trường C3, cùng khám phá xem cúp C3 là gì và lịch sử hình thành của giải đấu này như thế nào. Về cơ bản, đấu trường C3 là tên gọi “thuần Việt” của UEFA Europa Conference League. Đây là một giải đấu được tổ chức thường niên dưới sự giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Âu – UEFA.

Europa Conference League là giải bóng đá đứng thứ 3 ở cấp độ CLB dành cho các đội bóng tại đấu trường châu Âu. Nhiều khán giả sẽ biết đến cúp C3 xếp sau UEFA Champions League và Europa League. Trên thực tế, ý tưởng về đấu trường cúp C3 đã bắt đầu vào năm 2015. Khi đó nó nhằm đảm bảo cho các đội bóng thuộc các quốc gia thành viên cấp thấp của UEFA có dịp cọ xát.

Ngày 2/12/2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu chính thức có những công bố sơ bộ về cúp C3 với tên gọi đầu tiên là Europa League 2. Họ kỳ vọng rằng giải đấu thứ cấp này sẽ mang đến cơ hội thi đấu nhiều hơn dành cho các quốc gia thành viên. Sang tới tháng 9 năm 2019, UEFA Europa Conference League là cái tên chính thức được công bố cho giải đấu này.

Mặc dù vậy, phải sang tới mùa giải 2021/22 thì cúp C3 mới được khởi tranh. Giờ đây, UEFA Europa Conference League dần đi vào ổn định và thu hút sự chú ý của không ít các đội bóng. Dự kiến sang tới năm 2024/25, tên của giải đấu sẽ được đổi thành UEFA Conference League khi thi đấu dưới một thể thức hoàn toàn mới. Vậy bạn đã hiểu cúp C3 là gì chưa?

Thể thức thi đấu tại cúp C3 là gì?

Giống với đấu trường C1 và C2, các đội bóng tại đây sẽ cần phải đảm bảo những yêu cầu nhất định. Vậy cơ sở để góp mặt tại cúp C3 là gì?

Vòng loại khắc nghiệt

Vòng loại của UEFA Europa Conference League được tổ chức nhằm chọn ra các đại diện xứng đáng góp mặt tại vòng bảng, Giống với Champions League, vòng loại của đấu trường C3 sẽ được chia thành 2 nhóm đó là Champions Path và League Path. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong thể thức vòng loại của cúp C3 là gì? Câu trả lời nằm ở việc không có CLB nào được phép tham dự ngay ở vòng bảng từ giải quốc nội.

Tất cả các đội tham dự tại vòng bảng đều phụ thuộc vào kết quả vòng play-off ở các giải đấu có thứ hạng cao hơn như Champions League, Europa League và vòng loại cúp C3. Theo ước tính, số lượng các đội bóng góp mặt ở vòng loại cúp C3 lên tới hơn 176 đội. Sự xuất hiện của một số đội bóng lớn đôi khi cũng khiến giải đấu này trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

Vòng bảng và vòng loại trực tiếp

Tại vòng bảng, 32 đội bóng quy tụ sẽ được chia đều về 8 bảng với 4 đội. Điều kiện để góp mặt tại vòng loại trực tiếp cúp C3 là gì? Như thường lệ, hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng đấu sẽ được góp mặt tại vòng 16 đội. Điểm đặc biệt là sẽ có một vòng đấu loại trực tiếp sơ bộ trước vòng 1/8 giữa các đội đứng thứ 2 ở vòng bảng và các đội xếp thứ 3 Europa League.

Ở các vòng đấu kế tiếp như 1/8 Tứ kết, Bán kết, các CLB sẽ đá lượt đi lượt về để xác định đội đi tiếp sau khi tính tổng tỉ số sau hai lượt trận. Chung kết cúp C3 sẽ đá 1 trận duy nhất nhằm xác định ra nhà vua của giải đấu này. Đội vô địch UEFA Europa Conference League sẽ giành quyền tham dự UEFA Europa League trong mùa bóng tiếp theo.

Những đội bóng có thành tích cao tại cúp C3

Khởi tranh từ năm 2021, tính đến nay UEFA Europa Conference League mới chỉ chứng kiến 2 đội bóng bước lên ngôi vô địch.

AS Roma

Trận Chung kết Europa Conference League mùa giải 2021/22 được diễn ra tại Sân vận động Kombëtare ở Tirana, Albania. Hai đại diện giành quyền góp mặt đó là AS Roma vs Feyenoord. Tại đây Roma đã giành chức vô địch sau khi đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Zaniolo vào phút 32.

West Ham

1 năm sau đó, nước Ý tiếp tục có thêm 1 đại diện tiến vào Chung kết Europa Conference League nhưng lần này là Fiorentina. Cái tên còn lại CLB West Ham United tới từ xứ sở sương mù. The Hammers đã lên ngôi vô địch theo một kịch bản không thể thuyết phục hơn sau khi đánh bại Fiorentina với tỉ số 2-1.

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nhằm trả lời cho câu hỏi cúp C3 là gì? Hy vọng rằng sau bài viết lần này, khán giả sẽ có cơ hội tận hưởng những phút giây sôi động cùng Europa Conference League