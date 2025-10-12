Tin Chuyển Nhượng Ngoại Hạng Anh – Phiên Chợ Cuối 2025

Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh luôn hấp dẫn và được quan tâm cho đến những giờ cuối cùng. Các đội bóng đang quyết liệt “chạy đua vũ trang” để hiện thực hóa mục tiêu nhiều mặt trận. NEW88 sẽ cùng các bạn điểm qua tình hình “đi chợ” của các ông lớn!

Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh ngày cuối cùng

Phiên chợ cuối đã không có một bom tấn nào được kích nổ như mong chờ. Tuy nhiên vẫn có những bản hợp đồng khá bất ngờ đối với người hâm mộ.

Những bản hợp đồng mới cập bến Premier League

Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chú ý nhất chắc chắn là việc Manchester United hoàn tất thương vụ Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay đã chính thức đặt chân đến sân Old Trafford để ký vào bản hợp đồng trị giá hơn 50 triệu bảng. Ngoài ra, MU còn công bố thêm tân binh người Mali Sekou Koné. Mức giá của tiền vệ sinh năm 2006 này không được tiết lộ.

Ngoài ra có thêm một cái tên nữa rời khỏi PSG để đến với Premier League. Cụ thể cuộc chạy đua vũ trang của Búa Tạ vẫn chưa dừng lại khi họ vừa mượn được thêm tiền vệ Carlos Soler. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ thi đấu tại sân London Stadium trong một mùa.

Sau hai trận thua tan nát, Everton đã bổ sung thêm tiền vệ phòng ngự để thay thế vị trí của Amadou Onana. Họ vừa ký hợp đồng mượn tiền vệ người Bỉ Orel Mangala của Lyon. Cầu thủ sinh năm 1998 này từng chơi cho Nottingham Forest mùa trước.

“Bạn đồng cảnh” với Everton là Wolves cũng đón liền hai tân binh từ nước ngoài. Họ chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Andre từ Fluminense với mức phí không tiết lộ. Cùng với đó là bản hợp đồng mượn tiền đạo cánh Carlos Forbs từ Ajax. Đây đều là hai cầu thủ rất trẻ, lần lượt sinh năm 2001 và 2004.

Sau cùng là một số thông tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh khác. Nottingham Forest đã bỏ ra 15 triệu bảng để đưa về hậu vệ đa năng Morato từ Benfica. Crystal Palace cũng chịu chơi chi 21 triệu bảng cho trung vệ Maxence Lacroix từ Wolfsburg.

Chuyển động trong nội bộ Ngoại hạng Anh

Thương vụ bất ngờ nhất và có lẽ khiến các Gooner phải há hốc miệng chính là bản hợp đồng mượn Raheem Sterling. Cầu thủ này vượt qua Daniel Sturridge để trở thành “biểu tượng trung thành” mới tại Premier League. Arsenal còn mượn thêm thủ thành Neto từ Bournemouth để dự bị cho David Raya.

Chelsea cũng mượn Jadon Sancho từ Manchester United về để thay thế, đồng thời gửi Armando Broja sang Everton. Do bổ sung quá nhiều hè này nên West Ham United cũng phải đẩy bớt người đi. Họ gửi tiền vệ James Ward-Prowse cho Nottingham Forest mượn. Maxwel Cornet cũng được đưa sang Southampton “du học”.

Pháo Thủ vẫn tiếp tục chiến dịch “xả hàng” để bơm quân cho các đội tầm trung Premier League. Đã có 3 cái tên phải rời khỏi sân Emirates trong ngày cuối cùng. Thủ thành Aaron Ramsdale chuyển sang Southampton với giá 18 triệu bảng. Tiền đạo Eddie Nketiah cũng được bán đứt cho Crystal Palace với mức phí 30 triệu bảng. Còn Reiss Nelson tới Fulham theo bản hợp đồng cho mượn.

Crystal Palace đón thủ thành Matt Turner từ Forest theo dạng cho mượn sau khi chia tay Sam Johnstone. Thủ thành người Anh sẽ chuyển sang Wolves với mức phí 10 triệu bảng. Tiếp đó là trung vệ Trevor Chalobah từ Chelsea theo dạng cho mượn. Crystal Palace còn đem tiền đạo Odsonne Edouard cho Leicester City mượn do đã có được Nketiah.

Cuối cùng là chuyển động của Southampton, với tân binh Ryan Fraser từ Newcastle theo mức giá không tiết lộ. Họ cũng đẩy Jayden Meghoma sang Brentford với cái giá chỉ 5 triệu bảng.

Tình hình lực lượng các ứng cử viên top 4

Nhìn vào thông tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh thì mới thấy đương kim vô địch Man City im hơi lặng tiếng nhất. Họ không có nhiều thương vụ ồn ào như những đối thủ cạnh tranh.

Bộ khung của Pep có vẻ như đã hoàn thiện

Trong phiên chợ hè, sân Etihad chỉ đón thêm duy nhất hai cái tên. Đầu tiên là tiền đạo cánh Savinho từ Troyes với màn thể hiện khá ấn tượng từ đầu mùa. Thứ hai là sự trở lại của một người “mới mà cũ”, cựu đội trưởng Ilkay Gundogan từ Barcelona. Với đội hình chất lượng như vậy thì việc mất đi Julian Alvarez và Joao Cancelo cũng không có vấn đề gì.

Pháo Thủ gia cố sức mạnh phòng ngự

Arsenal đã đẩy đi khá nhiều cầu thủ không cạnh tranh được chỗ đứng và đưa về nhiều cái tên khá chất lượng. Thủ thành David Raya được mua đứt, đồng thời Neto là cái tên dự bị đáng tin cậy. Hai ngôi sao Euro 2025 là Riccardo Calafiori và Mikel Merino sẽ bổ sung cho lối chơi kiểm soát chắc chắn. Còn tân binh Raheem Sterling thì có lẽ cũng khó nói trước hay dở thế nào.

Liverpool sẽ ra sao thời hậu Klopp?

Lữ đoàn Đỏ không có thông tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đáng kể trong hè này. Chỉ có duy nhất một bản hợp đồng mới đáng chú ý là Federico Chiesa. Tuy nhiên, tiền đạo người Ý đã không còn là chính mình trước đây nữa. Với tiền sử chấn thương như vậy, khó biết được Chiesa có thành công ở Premier League hay không.

Aston Villa khó lặp lại thành tích mùa trước

Villa đã đưa về rất nhiều tân binh sau khi giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình này thì rất khó chia ra để cạnh tranh nhiều đấu trường. Amadou Onana, Ross Barkley, Jaden Philogene, Samuel Illing-Junior hay Ian Maatsen rõ ràng không phải những cái tên có thể làm nên sự khác biệt.

Thông tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa qua đã dự báo trước một mùa giải sôi động và gay cấn. Chúng ta hãy cùng chờ xem có cuộc lật đổ nào xảy ra không, hay đoàn quân của Pep vẫn sẽ giữ vững thế thống trị.